Benevento, Borghini: "Con il Latina sconfitta immeritata, presto torneranno i risultati"

Il Benevento esce sconfitto di misura dal campo del Latina, ma in casa giallorossa resta la convinzione di aver offerto una buona prestazione. A sottolinearlo è il difensore Diego Borghini, intervenuto a Otto Channel: "Era una partita difficile - ha esordito -, loro si sono chiusi dietro provando solo a difendersi. Il campo non era dei migliori e si è giocato molto sulle seconde palle, ma non meritavamo di perdere. Il Latina ha sfruttato un episodio isolato proprio mentre stavamo spingendo: purtroppo il calcio è anche questo".

Il centrale toscano ha analizzato anche l’azione del gol: "Ecuban è stato bravo nel gioco aereo, è un giocatore forte in quelle situazioni. Non parlerei di errore, si tratta di episodi che fanno parte del calcio. Preferisco soffermarmi sull’atteggiamento della squadra, sulla cattiveria e sulla voglia che mettiamo sempre in campo. In trasferta ci sta girando male, ma sono convinto che presto cambierà".

Infine, lo sguardo al futuro: "Serve continuare a lavorare. Ora abbiamo una settimana tipo per ritrovare energie e concentrazione. Contro l’Altamura dovremo scendere in campo con la stessa mentalità, ma più cinici e attenti ai dettagli. Le sconfitte bruciano, ma se affrontate con serenità ti aiutano a crescere. E noi abbiamo la maturità per ripartire più forti".