Cittadella-Ascoli 1-0, le pagelle: Tavernelli decisivo, Brosco sfortunato

Cittadella-Ascoli 1-0

Marcatori: 79' Tavernelli

Cittadella

Maniero 6 - Brividi sulla punizione di Chiricò, per il resto importante la chiusura su Bajic nel primo tempo.

Ghiringhelli 6 - Spinge il giusto, soffrendo a volte Kragl ma chiudendolo comunque bene.

Frare 6,5 - Solita certezza in mezzo, chiude bene gli spazi.

Perticone 6 - Esperienza e qualità, fa valere le stimmate da veterano.

Donnarumma 6,5 - Sua la punizione che genera il gol di Tavernelli, ottimo in fase di spinta.

Proia 6 - Alle volte si fa superare dagli avversari, ma in capovolgimento di fronte è sempre importante.

Iori 5,5 - Non la sua miglior gara, ci mette tanto cuore ma la qualità a volte manca.

Dall'88' Pavan sv -

Gargiulo 6,5 - Pericoloso, soprattutto nel primo tempo.

Dal 69' Branca 5,5 - Non un buon impatto, commette anche qualche fallo che potrebbe mettere in difficoltà i suoi.

Vita 5,5 - A tratti un po' troppo fumoso, con qualche errore in fase di valutazione.

Ogunseye 6,5 - Solita lotta e cuore in area, il gol però oggi non arriva.

Tsadjout 5,5 - Meriterebbe maggior fortuna sul palo colpito. Risulta, però, eccessivamente falloso.

Dal 68' Tavernelli 7 - Cambia volto all'attacco, trovando un gol da centravanti vero - lui che è un esterno/seconda punta -.

Ascoli



Leali 6,5 - Sempre presente, non può nulla sul gol di Tavernelli.

Pucino 5 - Un po' assente in transizione offensiva, potrebbe fare molto meglio.

Dall'83' Pinna sv -

Brosco 5 - Suo malgrado, è decisivo nella dinamica del gol di Tavernelli respingendo proprio sull'autore del gol.

Quaranta 6 - Positivo il suo impatto, è sempre preciso in diagonali e chiusure.

Kragl 5,5 - Era lecito aspettarsi molto di più oggi, invece risulta molto bloccato.

Gerbo 6,5 - Le azioni più pericolose partono dai suoi piedi, buona performance generale.

Dall'83' Chirico 6 - Ottima la sua punizione, mal respinta da Maniero. Se Brosco fosse arrivato sul tap in, si parlerebbe probabilmente del gol del pari.

Buchel 5,5 - Potrebbe dare più geometrie, ma invece si limita a far girare il pallone e a sbagliare qualche apertura.

Eramo 5,5 - Ci mette tanta fisicità, ma in avanti - salendo spesso come trequartista - risulta pericoloso in una sola occasione.

Dal 71' Lico 5 - Spreca un sacco di palloni, lanciando in avanti verso nessuno.

Saric 6,5 - Rientro più che positivo: ottimo nel giropalla, pericoloso in avanti con filtranti molto precisi.

Bajic 6 - Fa tanto lavoro sporco, servendo un paio di sponde che i suoi non sfruttano.

Dal 69' Cangiano 5,5 - Parte bene, conquistando una punizione. Poi, pian piano, si spegne.

Tupta 5 - Impalpabile per larghi tratti, non è mai pericoloso sottoporta.

Dall'83' Pierini sv -