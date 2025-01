Ufficiale Cittadella, è fatta per il ritorno di Okwonkwo dopo 6 mesi in prestito alla Reggiana

vedi letture

Il Cittadella riabbraccia l'attaccante nigeriano Okwonkwo che lascia così la Reggiana dopo un'esperienza durata un anno in cui ha collezionato 16 presenze senza riuscire a segnare:

"L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Orji Okwonkwo. È un ritorno in granata per Okwonkwo che ha vestito la maglia del Cittadella nella stagione 2021/22 (20 presenze e 8 gol).

Attaccante classe 1998 di nazionalità nigeriana, Okwonkwo debutta in Serie A con il Bologna nel novembre 2016. Due stagioni con i rossoblù per poi trasferirsi in MLS con la maglia dei Montreal Impact (44 presenze e 10 gol). Nella prima parte di questa stagione era in forza alla Reggiana, arriva con la formula del prestito.

A Orji il nostro bentornato in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di campionato con i nostri colori".