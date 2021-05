Cittadella, ecco la semifinale playoff. Gabrielli:" A forza di provarci prima o dopo ce la faremo"

Alla vigilia della semifinale di andata con il Monza, in casa Cittadella, dalle colonne del Corriere del Veneto - ed. Padova e Rovigo, è il presidente Andrea Gabrielli a fare il punto della situazione: "A forza di provarci prima o dopo magari ce la faremo. È un orgoglio per tutti noi essere arrivati a giocarci un traguardo simile in questo momento della stagione e dopo essere stati fra le prime praticamente per tutto l’anno. Mi ha fatto veramente piacere vedere come la squadra sia riuscita a cambiare marcia proprio nel momento decisivo e che sia arrivata a questi spareggi in buonissime condizioni di forma. Poi i nostri tifosi sono stati eccezionali, l’ultima volta sono venuti a salutarci dopo la vittoria col Brescia e speriamo presto di rivederli con noi. La Lega B aveva chiesto che potessero essere presenti almeno 1000 spettatori ai playoff, ma non c’è stato nulla da fare. Senza pubblico, questo lo posso dire, è bruttissimo".

Una nota va poi ad Adriano Galliani, Ad dei brianzoli: "È una persona capace e un grande manager anche in Lega B ha dato un enorme contributo dettato dalla grande conoscenza del calcio che ha da tempo. I rapporti sono ottimi e cordiali, ci siamo visti più volte nelle riunioni di Lega, mentre Berlusconi non posso dire di conoscerlo bene".