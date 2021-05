Cittadella, Gabrielli: "Chiesta la deroga per ospitare mille tifosi al Tombolato domenica"

Il Cittadella spera di avere il pubblico a spingerlo verso la Serie A nella sfida di domenica contro il Venezia valida come andata della finale play off di Serie B. Lo ha rivelato il presidente veneto Andrea Gabrielli come si legge su Trivenetogoal.it: "Abbiamo chiesto al deroga per ospitare almeno mille tifosi al Tombolato già domenica”.