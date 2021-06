Cittadella, il ds Marchetti saluta Iori: "Trasmette grandi valori, è un capitano nato"

Il direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti ha voluto ringraziare capitan Manuel Iori che alcuni giorni fa ha annunciato l'addio al calcio giocato. Ecco le sue parole a Il Gazzettino: "É stato un giocatore a 360 gradi, ha vissuto questa realtà dentro e fuori dal campo, è riuscito a trasmettere i valori che ha lasciato Angelo Gabrielli a tutti i compagni, grazie al suo grande carisma. Credo di essere stato il primo a saperlo, me l’aveva confidato in tempi non sospetti. Nonostante avesse già deciso di smettere ha tenuto un comportamento esemplare sino alla fine dell’annata, non ha mai mollato una virgola, trascinando tutti i compagni di squadra. Anche questo denota lo spessore della persona. Iori è nato capitano, calciatori come lui ne nascono pochi: è insostituibile, bisognerà invece costruire qualcosa per sopperire alla sua assenza".