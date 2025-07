Ufficiale Carrarese, dalla Fiorentina arriva un rinforzo per l'attacco: è il duttile Distefano

Dopo una stagione condizionata da un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori causa da fine ottobre a metà febbraio con la maglia del Frosinone, dove ha messe a segno due reti in 13 presenze di campionato, per il duttile attaccante Filippo Distefano c’è una nuova avventura in Serie B con la maglia della Carrarese. Il calciatore in passato ha vestito anche la maglia della Ternana segnando sette reti in 33 presenze. Questa la nota del club marmifero:

"Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Distefano, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2026.

L’attaccante, classe 2003, si distingue per l’ottima tecnica di base, l’intelligenza tattica e la capacità di arretrare per costruire il gioco partecipando attivamente alla manovra offensiva. L’esaltante stagione 2022/2023 in Primavera, con la maglia della Fiorentina, chiusa con 14 reti e 12 assist in 30 presenze è servita al ragazzo toscano come trampolino di lancio prima del grande salto verso il professionismo e la Serie B, categoria in cui Filippo ha militato in questi ultimi due anni, mettendo a referto un totale di 44 presenze e 9 goal con le maglie di Ternana e Frosinone.

Benvenuto a Carrara, Filippo".