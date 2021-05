Cittadella in finale col Venezia, Donati sul Monza: "Gli è mancata la garra per i 180'"

vedi letture

A Dazn, Massimo Donati parla della qualificazione del Cittadella nella finale play-off contro il Venezia nonostante il ko per 2-0 col Monza. "Ha fatto meglio nei 180 minuti, il Monza non ha avuto la garra giusta dall'inizio per ribaltarla. Il percorso del Cittadella parte dal lontano, dalle cose fatte bene, dalla voglia di emergere. Hanno preso, come il Venezia, giocatori dalle serie minori ma hanno saputo costruire".