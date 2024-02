Ufficiale Cittadella, Kornvig vola in Norvegia e firma con il Brann fino al 2027

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo che la formazione norvegese del Brann annuncia che "Emil Kornvig (23) ha firmato fino al 2027. Il giocatore danese proviene dal club italiano Cittadella, ed è un giocatore versatile che può occupare più posizioni dal centrocampo in poi; indosserà la maglia numero 10".

Sul giocatore, nel corso dell'ultima conferenza stampa tenuta, aveva così parlato mister Edoardo Gorini: "Ha avuto un comportamento esemplare, si è sempre allenato al massimo pur avendo avuto difficoltà di lingua e poco spazio: io lo avrei tenuto volentieri, avrebbe forse trovato più spazio, ma è venuto da me spiegandomi della possibilità avuta in Norvegia, dove il mercato è ancora aperto e dove avrebbe avuto sicuro minutaggio. Ho capito il suo volere, e l'ho lasciato andare, anche se ripeto, avrebbe potuto darci una mano. Però non interverremo sul mercato, abbiamo abbondanza e giocatori che possono ricoprire il ruolo di mezzala, altrimenti neppure lo avremmo lasciato andare"