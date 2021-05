Cittadella, Marchetti: "I soldi aiutano, ma non fanno la differenza. Qui tutti rendono al 100%"

Intervistato da Sportitalia al termine della sfida contro il Monza Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha commentato così, a caldo, la seconda finale dei play off conquistata negli ultimi cinque anni: “Penso che questo dato sia una delle più grandi soddisfazioni per me e per la società. Dietro il nostro successo c’è un grande lavoro di scouting perché penso che i buoni giocatori ci siano anche nelle serie inferiori, ma quando vengono a Cittadella, dove li facciamo lavorare bene a livello tecnico e mentale, riescono a dare il 100% delle loro potenzialità. Abbiamo un’organizzazione di gioco precisa data da Venturato, un grande staff, che lavora con me da vent’anni, ed un gruppo coeso che sa di famiglia. Non c’è il talento del singolo che ti fa vincere la partita ma tanta organizzazione. - conclude Marchetti – La forza economica del Monza? I soldi aiutano, ma non sempre fanno la differenza”.