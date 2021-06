Cittadella, Marchetti: "Penso che la Salernitana si iscriverà, ma nel caso noi siamo pronti"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti intervistato da PadovasportTv ha parlato non solo del futuro del tecnico Venturato, ma anche della situazione relativa all'iscrizione in Serie A della Salernitana: “Se i campani non dovessero iscriversi noi saremmo pronti, se ci fosse un'opportunità simile sarebbe una gran cosa, ma penso che faranno quello che c'è da fare per iscriversi e partecipare alla prossima Serie A. - continua Marchetti – Per quanto riguarda Venturato bisogna chiedere a lui, sta facendo le sue valutazioni e vedremo nei prossimi giorni. Ma dipende solo da lui e qualora decidesse di non continuare ho qualche idea per sostituirlo. Iori? Sicuramente farà l'allenatore, ma deve fare esperienza, magari con le nostre giovanili”.