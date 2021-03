Cittadella-Pescara 0-1, le pagelle: Odgaard decisivo, attacco veneto spuntato

Cittadella-Pescara 0-1

Marcatori. 92' Odgaard

Le pagelle del Cittadella

Kastrati 6 - Può poco sulla rete avversaria, per il resto c'è poco da segnalare.

Ghiringhelli 5.5 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso.

Perticone 5.5- Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. A corrente alternata anche nella ripresa.

Camigliano 5.5 - Si fa sorprendere in occasione del gol, non convince nemmeno in altre circostanze.

Benedetti 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo. (Dall'80' Donnarumma s.v.- )

Branca 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Uno degli ultimi a mollare.

Proia 5,5 - Inizio lento, poi sale di tono, luci e ombre nella sua gara. (Dal 66' Iori 5,5 Ci prova, ma si scaglia contro il muro avversario)

Gargiulo 5.5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra.

D'Urso 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta. (Dall'86' Rosafio 6 - Il suo ingresso dà imprevedibilità e peso offensivo, ma si ferma dinanzi a Fiorillo)

Tavernelli 5.5 Si integra bene con Ogunseye, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno. (Dal 67' Beretta 5,5- La musica non cambia)

Ogunseye 5 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trova.

Le pagelle del Pescara

Fiorillo 6.5 - Si esalta nel finale con una deviazione sul tiro di Rosafio.

Guth 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

Drudi 6.5 - Duello rusticano con Ogunseye e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Scognamiglio 6.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla.

Balzano 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Poi esce per un problema fisico. (Dal 28' Bellanova 6 - Pulito e senza particolari macchie)

Dessena 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Maistro 6.5 - Quantità e qualità in mediana. Bravo in più di una circostanza.(Dal 66' Machin 6 - Attento nel finale)

Busellato 6.5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con gli altri compagni si intende bene e crea azioni pericolose. (Dal 66' Memushaj 6 - Tiene la propria posizione.)

Masciangelo 6.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte.

Odgaard 7 - Il talentino scuola Sassuolo segna un gol pesantissimo per le chance di salvezza del Pescara.

Giannetti 5,5 - Pochi guizzi, non riesce a rendersi pericoloso. (Dal 78' Capone s.v.- )