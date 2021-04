Cittadella, Proia in scadenza: il club eserciterà l'opzione per il rinnovo di contratto

Federico Proia, centrocampista classe 1996, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Cittadella. Il club di Andrea Gabrielli vanta, stando a quanto riportato da TrivenetoGoal.it -, un’opzione di rinnovo biennale e dovrebbe esercitarla. Per Proia si prospetta, dunque, una permanenza in maglia granata, a meno di offerte sul suo conto in arrivo nelle prossime settimane.