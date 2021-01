Cittadella, Venturato: "Dar seguiti ai risultati delle ultime gare". I convocati per l'Entella

Alla vigilia della sfida contro l'Entella, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato del match, come riferisce trivenetogoal.it: "Cerchiamo continuità, vogliamo trovare un risultato positivo per dare un seguito a quelli delle ultime partite. L’Entella è una buona squadra, con buoni giocatori, ha avuto una partenza difficile ma si è ripresa e viene da due vittorie, il segnale che sta bene. Settembrini, Paolucci e Schenetti? Hanno dato un contributo importante a Cittadella durante la loro permanenza, ma adesso giocano per un’altra squadra e domani saremo avversari. Sono calciatori forti, che hanno continuato a dimostrare il loro valore”.

Resa nota poi la lista dei convocati, con una buona notizia, annunciata dal mister: "Andiamo via in 21 giocatori, abbiamo recuperato anche Tsadjout, che è nella lista dei convocati". Rientrano a disposizione dopo il periodo di positività al Covid-19 Benedetti e Frare, ora negativizzati, ma sono out i centrocampisti Mastrantonio e Pavan e l'attaccante Cissè.

Ecco i 21 scelti:

PORTIERI: Kastrati, Plechero

DIFENSORI: Adorni, Benedetti Camigliano, Donnarumma, Frare, Perticone, Smajlaj

CENTROCAMPISTI: Awua, Branca, D'Urso, Gargiulo, Iori, Proia, Vita

ATTACCANTI: Grillo, Ogunseye, Rosafio, Tavernelli, Tsadjout.