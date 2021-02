Cittadella, Venturato: "Gol regolare, si fa fatica ad accettare errori che condizionano il risultato"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato è intervenuto al termine del match contro il Monza. Ecco le parole riportate da Trivenetogoal: "Ho visto le immagini del gol annullato a Beretta ed era regolare. In fase di costruzione non abbiamo finalizzato molto, ma eravamo ben messi in campo. Sarebbe stato un gol importante e ci avrebbe dato il vantaggio, purtroppo nel calcio ci stanno anche degli errori, si fa fatica ad accettarli quando condizionano il risultato. Siamo rammaricati perché una vittoria ci avrebbe dato nuovo slancio in classifica, ma comunque ci teniamo il punto. Dobbiamo cercare di migliorare la qualità negli ultimi venti metri".