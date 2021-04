Cittadella, Venturato: "Ingenui sul gol del Frosinone. Ma manteniamo l'entusiasmo"

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Frosinone. Queste le sue parole riportate da TuttoFrosinone.com: "Siamo venuti a Frosinone per cercare di vincere la partita, perché per noi la vittoria sarebbe stato un risultato troppo importante. Dopo aver trovato il vantaggio, non siamo riusciti ad esprimerci come di solito sappiamo fare. Abbiamo lottato, cercando di mantenere il risultato, commettendo un'ingenuità sul loro gol nel secondo tempo. Sicuramente l'idea era quella di andare in vantaggio e portare a casa un risultato importante. Dobbiamo accontentarci di questo pareggio e sapere che si dovrà lottare fino in fondo per cercare di restare dentro l'obiettivo, che per noi è troppo importante, cioè quello dei playoff".

Sul calcio di rigore assegnato al Frosinone e poi sbagliato da Iemmello.

"Il calcio di rigore sicuramente non c'era, perché la spinta di Iemmello mi sembrava fosse evidente, però l'arbitro ha valutato in questa maniera e, fortunatamente, Kastrati è stato bravo a neutralizzare".

Sulla sostituzione all'intervallo di Ghiringhelli.

"Ghiringhelli l'ho sostituito perché ha preso una botta in testa e non lo abbiamo voluto rischiare, speriamo non sia nulla di grave e di poterlo recuperare per la partita di sabato".

Sul gol del pareggio di Brighenti.

"Sul loro pareggio abbiamo commesso un'ingenuità: Proia avrebbe potuto stoppare la palla, portarsela avanti, ma c'è stato un contrasto fuori dall'area di rigore e ci siamo trovati un po' spiazzati su quella determinata situazione. Purtroppo queste sono situazioni che fanno parte del calcio. Avremmo potuto fare gol noi su due o tre episodi, ma tutto sommato è stata una gara lottata e combattuta, in cui non siamo riusciti ad esprimere al meglio il nostro gioco e le nostre qualità".

Sul futuro prossimo.

"Dobbiamo mantenere entusiasmo e positività. Abbiamo ottenuto ancora una volta un risultato positivo, però dobbiamo cercare di vincere qualche partita. Ormai ciò che conta adesso è ottenere i tre punti. Da questa partita dobbiamo uscirne con entusiasmo, positività per prepararci al meglio alla gara di sabato contro il Chievo; un altro fondamentale scontro diretto".