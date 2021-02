Cittadella, Venturato: "Noi e il Monza siamo squadre diverse dall'andata". Convocati: out Vita

vedi letture

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza degli ex Scaglia e Diaw: “Affrontiamo probabilmente la squadra più forte del campionato, che a gennaio si è rinforzata ulteriormente con giocatori di spessore in ogni reparto. Entrambe le squadre sono cresciute rispetto alla gara d’andata e hanno fatto un campionato importante finora, ma il Monza credo sia la favorita per questo finale di stagione. Diaw e Scaglia? Sono molto legato a entrambi per quello che hanno fatto qui a Cittadella, sono cresciuti e hanno disputato campionati importanti. Dal punto di vista umano ed affettivo sono contento di ritrovarli, poi fanno parte di una rosa molto forte e può accadere che finiscano in panchina. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - I gol all’inizio? Si possono prendere e vincere lo stesso, dobbiamo imparare ad avere grande rispetto degli avversari, mantenendo la nostra identità e cercando di crescere nelle prestazioni. Indisponibili? Vita e Pavan faranno l’ecografia oggi, ma le sensazioni sono positive per entrambi, mentre Tsadjout sta iniziando a lavorare sul campo e vediamo se potrà recuperare per l’Empoli. Mastrantonio invece è fuori per una lesione che ha creato una fuoriuscita di sangue”.

Sono quattro gli indisponibili per la trasferta lombarda: Vita, Tsadjout, Mastrantonio e Pavan con quest’ultimo che ha subito una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra. Questi i 20 convocati:

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Cassandro

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Gargiulo, Branca

Attaccanti: Rosafio, Beretta, Tavernelli, Ogunseye, Baldini