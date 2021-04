Cittadella, Venturato: "Punto importante, peccato per la solita ingenuità su calcio da fermo"

Un pareggio subito in rimonta per il Cittadella questo pomeriggio contro la Reggina, questo il commento al termine del match del tecnico Roberto Venturato. "Abbiamo rischiato poco, siamo andati in vantaggio e abbiamo rischiato di fare il secondo gol. Peccato aver commesso ancora una volta un’ingenuità su calcio da fermo, a cominciare dall’aver subito quella punizione. Abbiamo concesso veramente poco alla Reggina, è stato un punto importante, dobbiamo avere capacità di prendere questo risultato e fare di tutto per riprendere in mano questa classifica dove meritiamo qualcosa di più".