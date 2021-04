Cittadella, Venturato: "Se vogliamo i play off dobbiamo vincere". Convocati, 5 gli assenti

Alla vigilia della sfida contro il ChievoVerona il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato del momento in casa veneta: "Perdiamo Benedetti e non avremo neanche Donnarumma a sinistra per squalifica, l'unica soluzione è spostare Camigliano sulla fascia. Non ci sarà neppure Cassandro, mentre Ghiringhelli invece recupera. Saranno assenti infine Tsadjout e Baldini. Stiamo attraversando un periodo delicato e ci serve un risultato importante per i play off che sarebbero un traguardo meritato anche se nel girone di ritorno ci mancano quelle vittorie che avrebbero reso la classifica diversa. Dobbiamo lavorare per questo obiettivo, mettere tutti noi stessi in questa sfida perché per andare ai play off serve vincere qualche partita a partire da quella contro il Chievo, una squadra che gioca un buon calcio ed è molto forte sulle fasce. - continua Venturato soffermandosi sulla situazione Pescara come riporta Trivenetogoal.it - Ci vorrebbe uniformità di giudizio, se c’è un regolamento deve valere per tutti, se interviene l’Asl poi si crea una disparità che crea una situazione anomala".

Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico. Assente lo squalificato Donnarumma, non ancora recuperati Benedetti (infiammazione al tallone destro), Cassandro (lesione di 1° al muscolo semitendinoso della coscia destra) e Baldini (problema muscolare). A loro si aggiunge Tsadjout che dopo la gara dello Stirpe ha riportato un problema all’inserzione dell’adduttore. Questa la lista completa:

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Adorni, Camigliano, Ghiringhelli, Frare, Smajlaj

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Vita, Gargiulo, Branca, Pavan, Mastrantonio

Attaccanti: Rosafio, Beretta, Tavernelli, Ogunseye