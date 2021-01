Cittadella, Venturato: "Tutti a disposizione". I convocati: c'è il neo acquisto Baldini

"Sono tutti a disposizione, non ho problemi da questo punto di vista e in più è arrivato anche Baldini che è un giocatore che ha caratteristiche importanti, può giocare sia da mezzala sia da trequartista come Vita". Così ha parlato Roberto Venturato nella conferenza della vigilia in vista del Venezia.

Sono 23 i convocati per la sfida contro il Venezia. Rientra Davide Adorni dalla squalifica e c'è la prima convocazione per Baldini. Questa la lista completa:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Cassandro

Centrocampisti: Iori, Proia, D'Urso, Vita, Gargiulo, Branca, Pavan

Attaccanti: Rosafio, Tsadjout, Cissè, Tavernelli, Ogunseye, Baldini