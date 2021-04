Cittadella, Venturato: "Vittoria importante, avanti così per l'obiettivo playoff"

Le dichiarazioni di Venturato dopo Cittadella-Chievo 1-0

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato con le seguenti dichiarazioni - riportate da Trivenetogoal.it - il successo casalingo contro il Chievo: "Siamo in credito con la fortuna. Dovevamo vincere quattro partite in più in questo girone di ritorno, vittorie che avrebbero fatto la differenza a nostro favore. Questo gruppo non ha mai mollato. E’ stata una partita difficile e di buon livello, ci siamo portati a casa un risultato molto importante in questa stagione. Dobbiamo essere molto bravi ad avere l’atteggiamento giusto ed allenarci bene, mantenendo la partecipazione e la consapevolezza giusta. Mancano quattro partite e cercheremo di conquistarci i playoff in tutti i modi, bisogna dare merito a chi del gruppo dà un contributo anche dalla panchina. Il Chievo ha sempre dimostrato il suo valore, è la prima volta che li battiamo in Serie B e sono particolarmente contento per questa vittoria. Dobbiamo metterci nelle condizioni di recuperare bene in vista della trasferta di Lecce, sia sul piano fisico che mentale. Tornerà Donnarumma dalla squalifica, degli altri infortunati non recupera nessuno. Tavernelli è uscito per un problema al flessore, vediamo se riuscirà a recuperare Baldini".