Clotet: "Pensiamo una gara alla volta. Questo non è il mio Brescia, ma quello che tutti vogliamo"

Il tecnico del Brescia Pep Clotet non guarda troppo avanti e vuole che la squadra faccia lo stesso concentrandosi su una sfida alla volta a partire da quella con la Reggina nel turno infrasettimanale: “Sono felice che la squadra abbia capito che dobbiamo pensare solo al match che verrà, a una gara per volta. Dobbiamo mantenere una mentalità forte e competitiva se vogliamo fare un salto di qualità. Oggi la squadra si è allenata molto bene e lo faremo ugualmente nella rifinitura, solo dopo deciderò chi scenderà in campo. Il mio lavoro consiste nello stare a servizio dei giocatori affinché tutti possano ottenere il massimo rendimento e da quando sono arrivato ho lavorato per competere ogni giorno. - continua lo spagnolo come si legge sul sito del club lombardo - Penso che questo non sia il Brescia di Clotet, ma il Brescia che tutti noi vogliamo. Mi piace un Brescia offensivo, aggressivo, che gioca in verticale, intelligente e che dia tutto se stesso. Lavorerò per questo. Il calcio sta nella testa. Un'idea provoca un'azione, un insieme di azioni si tramuta in mentalità e questi concetti sostengono il rendimento e danno un'identità di squadra. Quanto più lavoriamo insieme, più ci conosciamo e capiamo il calcio che possiamo esprimere".