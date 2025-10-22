Lazio, il giovane Bordoni: "Ho scelto il 13 in onore di Nesta. Era l'idolo di mio padre"

Tommaso Bordoni, capitano della Lazio Primavera, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Lazio Style Radio, nella quale ha toccato diversi temi relativi alla formazione giovanile biancoceleste: “Quest’anno sto trovando spazio. Già l’anno scorso, da gennaio in poi, ho giocato parecchio. Quest’anno sto giocando quasi tutte le partite, ne ho saltata solo una”.

Sulla difesa e la fascia di capitano: “C’è tanta intesa tra noi tre là dietro, perché ora siamo passati a un sistema di gioco a tre. Qua alla Lazio si lavora molto bene nella fase difensiva, sono passati giocatori di grande livello. Ora con Bordon c’è grande intesa già dall’anno scorso, abbiamo fatto molte partite insieme e quest’anno stiamo andando molto bene dietro. Mi sento responsabile dei risultati della squadra, ma per me è un sogno portarla, perché è il mio tredicesimo anno qui alla Lazio e portare la fascia da capitano nell’ultimo anno che sarò qui alla Primavera è il coronamento di un sogno”.

Il numero di maglia: “Il tredici è un numero che mi sta a cuore. L’idolo di mio padre era Nesta”. Infine, sul campionato ha dartto: “Da quando sto in Primavera, vedo che è un campionato equilibratissimo e che ogni partita è a sé. Ora simo a cinque punti dai playoff. Il mister ci diceva che ci sono 90 punti disponibili. Dobbiamo cercare di farne il più possibile e, secondo me, non siamo secondi a nessuno- Le prime due partite sono state a sé, non abbiamo preso ciò che meritavamo. Nelle cinque partite dopo, tra alti e bassi abbiamo dimostrato una certa solidità difensiva. Sì a Cesena abbiamo preso tre gol, ma due ce li siamo fatti da soli e il terzo era evitabile. Noi abbiamo una sicurezza a difensiva e ci sentiamo forti dietro”.