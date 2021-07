Corvino: “Con poche risorse, la differenza la fanno le idee, impegno e fantasia”

vedi letture

Il Direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, nella conferenza stampa di Presentazione di uno dei nuovi acquisti giunti in Salento, il difensore Alessandro Tuia, fa il punto sulla stagione che verrà sottolineando come i giallorossi pensino accuratamente alle strutture , alle attrezzature, all’organizzazione e agli uomini, per poter affrontare un campionato difficile come la serieV di quest’anno:

“Abbiamo stabilito con il Mister chi rientra o no nei nostri piani, rispetto a quei giocatori già presenti in rosa. A chi non rientra, come d’accordo con Baroni, con molta onestà e sincerità perché noi non inventiamo strani giri, siamo diretti non prendiamo via traverse per dire le cose, ho chiamato personalmente o attraverso i propri agenti per comunicare la nostra decisione. A livello di costruzione di squadra con il mister ci siamo ritrovati, serve l’uomo giusto al posto giusto, per il massimo equilibrio in campo. Il modulo è completamente diverso dall’anno scorso, il tecnico prevede la difesa a 4, e i 3 di centrocampo devono essere tuttocampisti. I trequartisti non ci saranno, ci saranno gli esterni d’attacco che hanno più il senso di attaccare che quello di ripiego dietro, esterni alti che attaccano la profondità che siano assistman e che sappiano fare gol. Detto questo noi siamo una società che deve avere i conti in equilibrio. Con poche risorse la differenza la fanno le idee del managment, l’impegno della società, la fantasia della proprietà. La miscela giusta sarebbe risorse e idee, ma senza risorse, e la serie b te ne da poche, devi trovare tante idee. In passato questo club si è permesso di comprare giocatori da 1,5 mln, io l’anno scorso com quella cifra ho allestito tutta la rosa. Abbiamo fatto 4 acquisti già definiti e questo è importantissimo, in pochi hanno finalizzato questo numero, è logico che c’è altro da fare, abbiamo tre esterni offensivi di cui uno non rientra nei piani tecnici, come comunicato al ragazzo stesso in tutta sincerità. Poi in base a certe indicazioni condivise ci muoveremo per riformare il Lecce in un campionato che si presentano più competitivo di sempre, di renderlo migliore rinforzarlo con miscela di esperienza e gioventù. Da quando sono ritornato mi sono appassionato ancora di più, lavoro giorno e notte e mi sto impegnando attraverso la patrimonializzazione sia della prima squadre, che del settore giovanile, dove torniamo a confrontarci dopo tanti anni con grandissimi club, sottolineando che tanti altri grandi club non partecipano alla Primavera1. Strutture attrezzature organizzazione uomini, terremo conto di tutto per affrontare questo difficilissimo campionato.