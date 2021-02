Cosenza-Chievo 1-0, le pagelle: Gliozzi match winner, attacco gialloblù impreciso

Queste le valutazioni di Cosenza-Chievo, gara finita 1-0 per i calabresi.

COSENZA-CHIEVO 1-0

Marcatori: 11’ Gliozzi (Co)

COSENZA

Falcone 6,5 – Sempre attento nel corso del match, venendo chiamato in causa soprattutto nel primo tempo e opponendosi al meglio ai tentativi di De Luca, Ciciretti e Fabbro.

Corsi 6,5 – Accompagna con buona costanza l’azione offensiva e, sugli sviluppi di una sua punizione, arriva la rete del vantaggio.

Idda 6,5 – Vince gran parte dei duelli con gli attaccati clivensi, proteggendo al meglio l’area clivense.

Ingrosso 6,5 – Contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Falcone, talvolta spazzando via senza badare troppo all’estetica.

Legittimo 6 – Allargato per l’occasione nel ruolo di terzino sinistro, contiene senza troppi problemi le iniziative di Mogos. Più in difficoltà nella ripresa

Gerbo 6 – Molto utile nel recupero palla, mentre in avanti non mostra sempre la necessaria precisione. (Dal 66’ Crecco 6 – Nel finale aiuta la squadra soprattutto in fase difensiva)

Petrucci 6 – Funge da schermo davanti alla difesa, aiutando in fase di non possesso per poi dare geometrie alla squadra.

Sciaudone 6,5 – Tra i migliori nel primo tempo, per come ringhia sui portatori di palla avversari per poi proporsi con pericolosità in avanti. (Dall’81’ Mbakogu s.v.)

Tremolada 5,5 – Galleggia come al solito sulla trequarti, senza però incidere come in altre circostanze. (Dall’81’ Carretta s.v.)

Trotta 5,5 – Ha una grandissima occasione nel primo tempo, ma il suo sinistro a giro va solo a baciare il palo alla sinistra di Semper. Per il resto, non incide molto in avanti. (Dall’81’ Ba s.v.)

Gliozzi 7 – Ha il merito di firmare la rete della vittoria nel primo tempo, con una zampata aiutata forse da una deviazione di Renzetti. (Dal 70’ Tiritiello 6 – Viene inserito nel finale per creare ancora più densità a ridosso dell’area di rigore)

CHIEVO

Semper 6 – Può fare ben poco sulla rete di Gliozzi. Per il resto, non viene impegnato in molte occasioni.

Mogos 6 – Non risulta il solito motorino sulla destra, mostrando una certa imprecisione negli appoggi ai compagni e nei cross. Cresce nella ripresa, quando sfiora anche il gol.

Leverbe 5,5 – Gara nel complesso insufficiente per il difensore, in difficoltà nel primo quarto d’ora e impreciso quando prova ad impostare.

Rigione 6 – Cresce con il passare dei minuti, prendendo sempre meglio le misure agli attaccanti avversari.

Renzetti 5,5 – Sul gol di Gliozzi viene anticipato dall’attaccante, deviando forse anche il pallone prima che vada in porta. Non è determinante come al solito sulla sinistra.

Ciciretti 6 – Tra i giocatori che provano maggiormente a cerare qualcosa in avanti, ma senza impensierire troppo Falcone. (Dal 60’ Garritano 5,5 – Forse sente l’aria di casa, non aumentando troppo la pericolosità offensiva del Chievo)

Palmiero 6 – Le azioni del Chievo passano tutte dai suoi piedi, anche se non è in una delle sue migliori giornate. (Dal 70’ Viviani 6 – prova in un paio di circostanze a rendersi pericoloso nel finale)

Obi 5,5 – Perde nel confronto con i centrocampisti avversari, soffrendo soprattutto nel primo tempo. (Dall’81’ Bertagnoli s.v.)

Canotto 6,5 – Moto perpetuo sulla sinistra, determinante per come accompagna l’azione e vicino al gol nella prima frazione di gioco. (Dal 70’ Di Gaudio 5,5 – Un colpo di testa parato agevolmente da Falcone e poco altro da parte sua)

De Luca 5,5 – Impegna Falcone subito dopo lo svantaggio, ma per il resto viene contenuto bene dai difensori cosentini. (Dal 60’ Margiotta 5,5 – Ingresso non positivo da parte dell’attaccante, poco servito e incapace di incidere sotto porta)

Fabbro 5,5 – Si muove molto, sfiorando il gol nel corso del primo tempo per poi risultare sempre meno incisivo.