Cosenza, dieci presenze e tanta stima. Ma il rinnovo di Sueva ancora non arriva

Nella scorsa giornata il giovane Gianluigi Sueva ha festeggiato le dieci presenze in Serie B, ma ancora non ci sono sul fronte del suo rinnovo di contratto. La stima da parte da parte di Occhiuzzi e della società nei confronti del classe 2001 non manca, tanto che sia in estate sia in inverno sono state rifiutate diverse proposte di prestito da parte di club di Serie C, ma nessun passo avanti nelle trattative per il prolungamento del rapporto. La prima proposta, un contratto da professionista al minimo sindacale, è caduta nel vuoto e da allora, come riporta Cosenzachannel.it, non ci sono stati più aggiornamenti anche se l’intenzione di ambo le parti è quella di continuare assieme.