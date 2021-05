Cosenza, Falcone, Schiavi e Gerbo tornano a disposizione per il Monza: i convocati

Lotta aperta per la salvezza, che domani, per il Cosenza, passerà dalla sfida contro il Monza.

Per l'occasione ancora out gli infortunati Bittante e Mbakogu, cui si aggiungono Petrucci e Bahlouli, ma per mister Roberto Occhiuzzi ci sono anche buone notizie: tornano infatti a disposizione Falcone, Schiavi e Gerbo.

Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Falcone, Matosevic, Saracco

DIFENSORI: Antzoulas, Bouah, Corsi, Idda, Ingrosso, Legittimo, Schiavi, Tiritiello, Vera

CENTROCAMPISTI: Ba, Crecco, Gerbo, Kone, Sciuadone, Tremolada

ATTACCANTI: Carretta, Gliozzi, Sacko, Sueva, Trotta.