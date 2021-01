Cosenza, Ingrosso: "Il mister ci fa giocare a calcio: questo atteggiamento porta risultati"

Ai microfoni di pianetaserieb.it, è intervenuto il difensore del Cosenza Gianmarco Ingrosso: "Col Monza anche noi in campo avevamo la sensazione di riuscire a riprendere la partita e alla fine è andata così. Credo che il gruppo sia sempre stato unito e in una situazione come la nostra in cui si lotta per salvarsi deve essere sempre così. Tremolada era arrivato da 2/3 giorni, si è messo subito a disposizione e siamo stati contenti di festeggiare con lui quando ha segnato. Abbiamo cercato di far capire a lui il nostro gioco; inoltre col Monza abbiamo recuperato due reti a una squadra importante e per questo c’è stata anche l’esultanza fatta in quel modo".

E conclude: "Fortunatamente abbiamo un allenatore che ci fa giocare a calcio, che vuole impostare col portiere: ha un’idea di gioco che a me personalmente piace tantissimo e penso che alla lunga i risultati questo atteggiamento li porta. Basti vedere sotto 2-0 come abbiamo continuato a fare la nostra partita col Monza. Io penso che in piazze di Serie B giocare sia la cosa più bella e che nel tempo la scelta paghi".