Cosenza, Occhiuzzi dopo il KO contro la Cremonese: "La squadra c’è. Peccato per il gol subito"

Il tecnico del Cosenza, Roberto Occhiuzzi, dopo la sconfitta subita contro la Cremonese, ha dichiarato in conferenza stampa: “La squadra c’è. Non facciamoci ingannare solo dal risultato. La squadra comunque si è ritrovata. Non c’è da cambiare nulla, dobbiamo recuperare qualche giocatore. C’è rammarico per il gol subito, dovevamo scalare meglio in quell’occasione. Gliozzi era stanco, era giusto cambiare. Non ne aveva più.”. Ha poi aggiunto: “Abbiamo sfiorato il gol anche nel secondo tempo. Nella prima frazione noi, come loro, abbiamo creato tanto. Siamo passati in svantaggio e abbiamo cercato di recuperare, ma non ci siamo riusciti. Ricordiamoci che abbiamo giocato l’ultima gara solo 72 ore fa, la Cremonese no. Abbiamo una squadra corta. Ma nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni per segnare. Abbiamo avuto cinque palle gol nei novanta minuti. Loro erano sicuramente freschi fisicamente, ma noi sin dall’inizio non volevamo abbassarci, per provare ad andare subito in vantaggio.”.