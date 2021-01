Cosenza, Occhiuzzi: "In emergenza, ma abbiamo lavorato". I convocati per il Pordenone

"Siamo in piena emergenza, ma abbiamo lavorato per ovviare a questa situazione. Corsi ha giocato anche come mezzala per tanti anni, ma ho dovuto pensare anche ad altre soluzioni. Tremolada? Non ha ancora 90 minuti nelle gambe, dovrà essere bravo a sapersi gestire": così, nella conferenza stampa che precede la gara contro il Pordenone, il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi.

Per questa 19^ giornata del campionato di B, infatti, i lupi arriveranno al match rimaneggiati: ultimo tra gli assetnti, il difensore Tiritiello, che sta smaltendo un piccolo problema muscolare. Out poi gli squalificati Sciaudone, Petrucci e Kone.

Di seguito l'elenco dei 23:

PORTIERI: Falcone, Matosevic, Saracco

DIFENSORI: Bittante, Bouah, Corsi, Idda, Ingrosso, Legittimo, Schiavi, Vera

CENTROCAMPISTI: Ba, Bahlouli, Tremolada

ATTACCANTI: Baez, Carretta, Gliozzi, Petre, Sacko, Sueva.