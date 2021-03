Cosenza, Occhiuzzi: "Trotta ha recuperato". Mbakogu e Schiavi out dai convocati

"Ba non ci sarà, non ha ripreso, Mbakogu dovrà invece rifare questa mattina gli esami per capire la reale entità dell'infortunio. Trotta aveva un piccolo fastidio giorni fa, era già disponibile a Salerno ma adesso ha smaltito tutto definitivamente. A centrocampo abbiamo qualche defezione, ma ripeto, ci sarà da valutare tutto in giornata". Così il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha fatto il punto sulla squadra in vista della sfida casalinga contro il Vicenza. Oltre ai giocatori citati dall’allenatore è out anche Raffaele Schiavi vittima di un affaticamento muscolare. Questa la lista completa:

Portieri: Matosevic, Saracco, Falcone

Difensori: Corsi, Tiritiello, Idda, Bouah, Legittimo, Vera, Ingrosso, Antzoulas

Centrocampisti: Gerbo, Bahlouli, Sciaudone, Tremolada, Kone, Crecco

Attaccanti: Carretta, Sacko, Gliozzi, Trotta, Sueva