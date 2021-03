Cosenza, Occhiuzzi: "Col Vicenza vorrei rivedere la gara di Salerno: l'attenzione fa la differenza"

Dopo il buon pari contro la Salernitana, il Cosenza, in occasione della 29^ giornata del campionato di B, se la vedrà con il Vicenza. Del match, ai canali ufficiali del club calabrese, ne ha parlato mister Roberto Occhiuzzi: "Oggi dobbiamo vedere la situazione del gruppo, dobbiamo ancora recuperare qualcuno quindi dopo la rifinitura ci confronteremo con lo staff medico per tirare le somme: chiariamo però che non faccio turn over, faccio solo giocare chi sta meglio specie in gare ravvicinate, ma tutti ci hanno dato garanzie".

Si va poi nel dettaglio della rosa: "Ba non ci sarà, non ha ripreso, Mbakogu dovrà invece rifare questa mattina gli esami per capire la reale entità dell'infortunio. Trotta aveva un piccolo fastidio giorni fa, era già disponibile a Salerno ma adesso ha smaltito tutto definitivamente. A centrocampo abbiamo qualche defezione, ma ripeto, ci sarà da valutare tutto in giornata".

Sul match di domani: "Il Vicenza ha fisicità, attacca bene l'area ed è forte sui calci piazzati: io vorrei rivedere la gara di Salerno, in cui l'attenzione ha fatto la differenza: voglio raggiungere le vittorie con la nostra ritrovata identità. Ci attende ora un mini torneo di 10 gare, per me era fondamentale ritrovare determinate cose che si sono viste, sentiamo la fiducia di tutti e anche questo è un punto importante per noi: stando uniti si fa lavorare la squadra in modo più sereno, è vietato abbattersi".