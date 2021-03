Cosenza, Occhiuzzi: "Voglio un gruppo responsabile. Con il Frosinone gara importante"

Una partita, quella di Brescia, da rimediare, con una prestazione di livello nella sfida di domani contro il Frosinone: questo l'obiettivo del Cosenza.

Ribadito nella conferenza stampa della vigilia anche dal tecnico dei lupi calabresi Roberto Occhiuzzi: "Si lavora sul piano tecnico e su quello mentale da sempre, ma soprattutto dopo l'ultima gara dove l'atteggiamento non mi è piaciuto: tatticamente abbiamo potuto lavorare ieri e oggi, siamo sulla buona strada. Non parlatemi però di esclusioni, io tengo tutta la squadra in considerazione, tutti sanno di avere l'opportunità di giocare, e si allenano bene: vedo un gruppo responsabile, quello che c'è fuori lo devo assorbire io, i ragazzi devono solo preoccuparsi dello spogliatoio".

Prosegue poi: "La classifica è precaria perché più si va avanti più c'è ansia di guardare il risultato, giusto sia così: abbiamo quattro punti in più del girone di andata, ma non si sta tranquilli, sappiamo di dover correre di più e lottare fino alla fine. Io guardo sempre chi dà l'anima, e questo lo fanno tutti, posso sbagliare alcune scelte ma cerchiamo tutti di fare il meglio: c'è una tensione molto alta, che per noi è fondamentale. Lo star sempre in gara, saper subire l'avversario, essere propositivi sono cose necessarie per arrivare al risultato: lavoriamo di principi, no di schemi e moduli".

Il mister non si sbilancia invece sull'avversario di turno: "L'avversario si rispetta sempre, tutti gli avversari, ma non si deve temere nessuno: questa squadra deve andare avanti sulle proprie idee e su quello che siamo, togliendo da dosso quella rabbia che abbiamo dentro e ci portiamo dietro da un po'. Domani affronteremo la gara come una partita fondamentale".

Sulla squadra: "Mbakogu sta meglio, aveva lamentato un problemino al polpaccio a Brescia ma poi si è allenato bene: non ha la condizione per i 90', ma è sulla strada giusta per il pieno recupero".