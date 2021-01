Cosenza, per il centrocampo occhi sullo spagnolo Montiel della Fiorentina

Il nome di Tofol Montiel, centrocampista offensivo della Fiorentina potrebbe diventare caldo per il Cosenza in Serie B, ma per ora la trattativa è ferma. Come raccolto da FirenzeViola.it lo spagnolo è un profilo che piace ai calabresi che però stanno facendo delle valutazioni e ancora devono fissare un incontro con la Fiorentina per discutere l'operazione. Montiel-Cosenza è un'operazione possibile, ma al momento piuttosto fredda.