Cosenza, si prova a blindare Sueva. Ma l'attaccante non ha fretta e non vuole distrazioni

Il Cosenza in questa finestra di mercato invernale si occuperà anche di prolungare i contratti di alcuni giocatori in scadenza, appena 5 su 25 hanno un accordo che vada oltre il prossimo 30 giugno. Fra questi c'è senza dubbio Gianluigi Sueva, attaccante classe 2001 che si sta ritagliando sempre più spazio in prima squadra e che in estate venne trattenuto nonostante un'offerta da parte della Sambenedettese sul tavolo. Una prima, timida, offerta è già arrivata al giocatore, rivela Cosenzachannel.it, che però vuole restare concentrato sul campionato e non farsi distrarre da certi discorsi. Il discorso sul rinnovo sarà dunque affrontato più avanti con gli agenti dell'attaccante.