Cosenza, su Borrelli si muove anche il Renate. Sarà sfida col Monopoli

Non solo Monopoli per Gennaro Borrelli, centravanti in uscita dal Cosenza dove ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione. Il calciatore classe 2000 infatti è finito nel mirino anche del Renate che sembrerebbe aver superato il club pugliese nelle ultime ore. Lo riferisce Cosenzachannel.it.