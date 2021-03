Cosenza, Sueva è rientrato in Italia ed è in isolamento volontario. Attende l'ok dei medici

vedi letture

Dopo aver fatto l’esordio con la maglia della Repubblica Dominicana nelle qualificazioni per i Mondiali del 2022 l’attaccante Gianluigi Sueva è tornato a Cosenza non essendo stato convocato per la sfida contro Anguilla. Per lui però non sono ripresi gli allenamenti coi compagni essendosi messo, dopo aver effettuato il tampone, in isolamento volontario in attesa del via libera da parte dello staff sanitario e della Asp per aggregarsi nuovamente al gruppo senza rischi. Lo riferisce Tifocosenza.it spiegando che il classe 2000 potrebbe comunque essere a disposizione per lo scontro diretto contro l'Ascoli