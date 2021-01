Cosenza, Tremolada non basta. Centrocampo e attacco necessitano innesti

Centrocampo e attacco sono i due settori in cui il Cosenza cercherà rinforzi in questo mercato di gennaio. Dopo l'arrivo di Luca Tremolada sulla trequarti si cerca infatti un mediano e una prima punta che possa garantire i gol che finora sono mancati ed eventualmente prendere il posto di quel Carretta corteggiato da tempo dalla Salernitana. Uno dei nomi che piacciono è quello di Raul Asencio, sarebbe un ritorno, che a Pescara non ha trovato grande spazio a causa di qualche acciacco di troppo. Ma interessa anche l'onnipresente Stefano Pettinari del Lecce e quel Sebastian Rivas visto in Italia con le maglie di Inter, Spezia e Genoa. Dai salentini potrebbe arrivare anche un nuovo portiere come Mauro Vigorito. A centrocampo i nomi sono invece quelli di Alberto Gerbo dell'Ascoli e di Francesco De Rose della Reggina. In occasione della sfida contro il Monza poi c'è stata una chiacchierata per Francesco Lepore, esterno destro che può fare tutta la fascia.

In uscita, dopo Bruccini, c'è l'attaccante Gennaro Borrelli che ha molto mercato in Serie C: Carpi, Perugia, Renate e Juve Stabia le maggiori indiziate.