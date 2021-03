Cremonese, Bianchetti: "Settimana decisiva? No, ma le prossime 3 gare son determinanti"

Nella settimana che porterà alla sfida contro la Reggiana, in casa Cremonese è Matteo Bianchetti a parlare ai canali ufficiali del club: "Avendo più esperienza anche il mister mi chiede di guidare i miei compagni, ed è una bella responsabilità, ma sento la fiducia di tutto e questo è un grande stimolo: stiamo lavorando tanto per affinare gli errori commessi in queste partite. Contro la Salernitana abbiamo preso gol con una disattenzione, l'unica del match, ma può capitare quando siamo una squadra giovane: però nella ripresa abbiamo creato qualcosa. A livello fisico stiamo bene, abbiamo anche dominato tante partite, per il gioco espresso i risultati sono carenti ma la strada è quella giusta".

Adesso un trittico di incontri con squadre candidate alla salvezza: "Non sarà la settimana decisiva perché mancano ancora otto partite, ma sarà una settimana determinante, quello sì. Intanto però pensiamo alla Reggiana, poi al resto vedremo".