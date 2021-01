Cremonese, Bisoli sul futuro: "Può darsi che la società voglia dare una sterzata"

"Può darsi che la società voglia dare una sterzata, fa parte di questo mondo". Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli è sincero nel rispondere alle domande sul suo futuro e non nasconde di sentirsi in bilico dopo la terza sconfitta di fila e una posizione in classifica sempre più complicata: "La società farà le sue valutazioni, dovete chiedere a loro cosa vogliono fare. - spiega Bisoli - Io ho la coscienza a posto e sono lucido, ho un bel rapporto con squadra e tifosi e quello non cambierà anche se non dovessi essere più l'allenatore di questa squadra".