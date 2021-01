Cremonese, Bisoli: "Rigore Chievo a dir poco dubbio. Esonero? Chiedete alla società"

Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese, ha parlato dopo la sconfitta casalinga per 0-2 incassata contro il Chievo Verona, la quale pone a serio rischio la sua permanenza sulla panchina grigiorossa. Queste le parole dell'allenatore dei lombardi riportate da cuoregrigiorosso.com: "La società farà le sue considerazioni e valuterà il mio operato, dovete chiedere a loro. Io ho la coscienza a posto e sono lucido. Con i tifosi, la squadra, il Cavaliere ho un bel rapporto e quello non cambierà anche se stasera non dovessi essere più il mister della Cremonese. Può darsi che la società voglia dare una sterzata, fa parte di questo mondo".

Come valuta il rigore assegnato al Chievo?

"Dire che è dubbio è poco. Zaccagno prende la palla e Giaccherini gli va addosso. La partita è stata condizionata da questo episodio, per il resto l’abbiamo interpretata bene e ai ragazzi non posso rimproverare niente, hanno fatto più di quello che potevano fare. Siamo andati sotto per un episodio clamoroso, prima del 2-0 il Chievo non ci ha mai impensierito. Con queste tre sconfitte consecutive abbiamo buttato via quanto di buono fatto a dicembre".