Cremonese, Braida: "Coccolo e Colombo in grigiorosso per crescere e affermarsi"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Luca Coccolo e Lorenzo Colombo, in casa Cremonese è intervenuto il Dg Ariedo Braida, che ha spiegato, in chiave mercato, i due acquisti: “Altri due giovani che arrivano in grigiorosso portando la freschezza della loro età e delle loro qualità. Sono a Cremona per crescere e affermarsi, come nel recente passato è accaduto ad altri giovani di valore: penso a Castrovilli, Scamacca, Emmers e come nel presente sta accadendo con Carnesecchi, Zortea, Gaetano, Celar”.