Cremonese, Coccolo: "Entusiasta: ho l'opportunità di misurarmi con una nuova categoria"

“Arrivo con grande entusiasmo. La Cremonese mi offre l’opportunità per misurarmi con una categoria superiore a quella conosciuta finora e ciò mi riempie di entusiasmo. So come lavora mister Pecchia e nella mia scelta ha certamente influito questo aspetto anche se ho scelto la Cremonese soprattutto per l’importanza che riveste un club come questo”.

Nella conferenza di presentazione, come riferiscono i canali ufficiali del club, esordisce così il difensore Luca Coccolo, arrivato in grigiorosso dalla Juventus U23: "Zauli mi ha raccontato della sua esperienza in grigiorosso a fine carriera, Brighenti a Cremona ha vinto un campionato di serie C, riportando la società in serie B: mi ha parlato benissimo della Cremonese e di tutto l’ambiente”.

Nota sul suo personale: “Sono un difensore centrale che può anche ricoprire il ruolo di terzino. Con Pecchia siamo stati insieme la scorsa stagione: spero che questo mi avvantaggi ad entrare nelle dinamiche di squadra più rapidamente. Sono consapevole del fatto che ogni decisione spetta al mister e che il posto lo si potrà guadagnare solo attraverso il lavoro quotidiano. Posso solo dire che darò sempre il massimo, poi vedremo che succederà".