Cremonese, Braida: "Già attivi sul mercato. Prestiti? Non accettiamo pressioni da nessuno"

In occasione della presentazione del neo tecnico Fabio Pecchia, il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida si è soffermato anche sul mercato: “Siamo attivi e stiamo cercando di trovare delle soluzioni che possano aiutare a risolvere i nostri problemi. Gli acquisti dipendono dalle opportunità perché il mercato di gennaio è difficile, valuteremo con il mister le correzioni che troveremo per migliorare la rosa. - continua Braida come riporta Cuoregrigiorosso.it - Zortea e Gaetano? Sui ragazzi in prestito voglio sottolineare che non accettiamo le pressioni da nessuno. Bartolomei? Se era fatta stava già qui. Speriamo di concludere comunque qualche affare prima della sfida contro il Pescara. Sappiamo che in questo mercato i procuratori hanno un peso notevole, possono propendere o meno per situazioni positive o negative, ma sono un male necessario (sorride, ndr)”.