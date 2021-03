Cremonese, Castagnetti sull'eurogol: "Non pensavo di segnare, l'ho detto pure a Borra"

Il centrocampista della Cremonese Michele Castagnetti dopo la sfida contro la Virtus Entella vinta per 2-0 dai lombardi ha parlato ai canali ufficiali del club commentando la sua prodezza, il gol del raddoppio segnato da circa 70 metri: “Quando il portiere ha rinviato ho visto che i nostri attaccanti erano lì e ho provato a metterla in quella zona, poi non pensavo di fare gol e a fine partita l’ho spiegato anche a Borra che mi è venuto a chiedere se l’avessi fatto a posta. - continua Castagnetti – Sono contento per il gol, ma soprattutto perché sono arrivati tre punti che ci danno continuità di risultati. Siamo in fiducia e stiamo lavorando per fare un finale di campionato importante”.