Cremonese-Chievo Verona 0-2, le pagelle: Giaccherini decisivo, debutto amaro per Zaccagno

Cremonese-Chievo Verona 0-2

Marcatori: 22' rig. Giaccherini, 81' Bertagnoli.

CREMONESE

Zaccagno 5 - Con un'uscita poco felice causa il rigore che Giaccherini realizza prontamente. Debutto da titolare non indimenticabile per il portiere ex Torino.

Bianchetti 5.5 - Lascia scoperta la sua zona di campo in occasione del fallo da rigore commesso da Zaccagno. A volte troppo frenetico in impostazione.

Castagnetti 6.5 - Prestazione attenta e di carattere. Sempre pronto ad anticipare l'avversario e impostare l'azione dalle retrovie.

Terranova 6 - Regge discretamente in difesa, non commettendo sbavature. (Dall'85' Ravanelli s.v.).

Nardi 6 - Corsa e polmoni a servizio della squadra: non fa mancare il proprio apporto con continue sovrapposizioni. (Dal 79' Ghisolfi s.v.)

Valzania 5.5 - Fa legna in mediana, ma poco altro.

Gustafson 5.5 - Non riesce ad assumere le redini del centrocampo: poco brillante e incisivo.

Zortea 6 - Cerca continuamente di accentrarsi dalla sinistra per creare scompiglio tra le maglie avversarie: non sempre riesce nel suo intento.

Pinato 5.5 - Inizia la partita con un buon piglio, ma con il trascorrere dei minuti il suo contributo offensivo scema.

Ciofani 6 - È il regista offensivo della squadra: ogni azione passa dai suoi piedi e dalla sua capacità di fare da raccordo tra i reparti. Manca il guizzo sotto porta, ma non gli capitano reali occasioni da rete. Non ha colpe.

Gaetano 6 - Volitivo: spesso prova a mettersi in proprio con qualche serpentina, ma al momento dei fatti non concretizza la mole di lavoro prodotta. (Dal 58' Celar 5.5 - Il suo ingresso in campo non dà la scossa desiderata ).

CHIEVO VERONA

Semper 6 - Partita di ordinaria amministrazione: mai chiamato in causa dagli attaccanti della Cremonese.

Mogoș 6 - Partita diligente e priva di errori per il roccioso terzino di Aglietti.

Rigione 6.5 - Gara di spessore, condita da un buon numero di intercettazioni e contrasti riusciti.

Gigliotti 6.5 - Un suo lancio dalle retrovie origina l'azione da cui nasce il calcio di rigore del vantaggio clivense. In difesa è una garanzia.

Renzetti 6 - Segue poco la manovra sulla fascia sinistra, prediligendo un'ottima fase difensiva.

Garritano 6.5 - Funambolico sull'ala destra, sparisce spesso dai radar della difesa grigiorossa. Appoggia a Bertagnoli il pallone del raddoppio.

Obi 5.5 - In mediana esegue un discreto lavoro di pressione e recupero palla, seppur con qualche fallo di troppo. Quando alza la testa incappa in svariati errori di precisione.

Palmiero 6 - Prestazione poco appariscente, ma comunque rimarchevole: detta i tempi della manovra e non si scompone in fase di non possesso. (Dall'84' Viviani s.v.).

Giaccherini 6.5 - Conquista il calcio di rigore decisivo e poi lo realizza spiazzando Zaccagno. La sua forma fisica non è eccellente, dunque lavora di esperienza facendo sempre la giocata giusta al momento giusto. (Dal 51' Margiotta 6 - Impatto sulla gara positivo: dà maggiore dinamismo all'attacco gialloblù.).

Ciciretti 5.5 - Non nella sua giornata migliore. Di rado sprigiona la sua qualità, ben ostruito dalla densità difensiva della Cremonese. (Dal 67' Fabbro 6 - Entra in campo con la cattiveria giusta, allungando la squadra con diverse sgroppate palla al piede).

De Luca 6 - I "piccoletti" del Chievo non lo coinvolgono molto nella manovra, preferendo duettare tra di loro. Quando ne ha la possibilità, lavora col fisico e gioca di sponda alla ricerca della fantasia dei compagni. (Dal 67' Bertagnoli 6.5 - Mette il sigillo sulla vittoria clivense con uno splendido destro di prima intenzione dal limite dell'area).