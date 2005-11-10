Ufficiale Cremonese, innesto di spessore in difesa: dal Como arriva Fellipe Jack

Dopo l'esperienza con le maglie di Spezia e Catanzaro nella passata stagione per il difensore centrale Fellipe Jack c'è una nuova esperienza in Serie B con la maglia della Cremonese. Questo il comunicato del club grigiorosso:

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione dalla società Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive di Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco.

Difensore mancino nato il 12 gennaio 2006 a San Paolo (Brasile), si forma calcisticamente nel settore giovanile del Palmeiras con cui conquista due Campionati Brasiliani Under 17 e una Copa do Brasil della stessa categoria. Nel 2024 approda al Como e dopo un anno e mezzo in Primavera, a soli 18 anni, debutta in Serie A: in totale sono 7 le partite giocate sin qui nel massimo campionato. Nella scorsa stagione ha raccolto 12 presenze e 2 gol in Serie B con Spezia e Catanzaro, scendendo in campo anche in occasione della finale playoff di ritorno. A livello internazionale ha rappresentato prima il Brasile Under 17 e poi l’Italia Under 19 e Under 20.

Benvenuto in grigiorosso, Fellipe".