Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Cremonese, innesto di spessore in difesa: dal Como arriva Fellipe Jack

Cremonese, innesto di spessore in difesa: dal Como arriva Fellipe Jack TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:52Serie B

Dopo l'esperienza con le maglie di Spezia e Catanzaro nella passata stagione per il difensore centrale Fellipe Jack c'è una nuova esperienza in Serie B con la maglia della Cremonese. Questo il comunicato del club grigiorosso:

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione dalla società Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive di Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco.

Difensore mancino nato il 12 gennaio 2006 a San Paolo (Brasile), si forma calcisticamente nel settore giovanile del Palmeiras con cui conquista due Campionati Brasiliani Under 17 e una Copa do Brasil della stessa categoria. Nel 2024 approda al Como e dopo un anno e mezzo in Primavera, a soli 18 anni, debutta in Serie A: in totale sono 7 le partite giocate sin qui nel massimo campionato. Nella scorsa stagione ha raccolto 12 presenze e 2 gol in Serie B con Spezia e Catanzaro, scendendo in campo anche in occasione della finale playoff di ritorno. A livello internazionale ha rappresentato prima il Brasile Under 17 e poi l’Italia Under 19 e Under 20.

Benvenuto in grigiorosso, Fellipe".

Articoli correlati
Fellipe Jack lascia di nuovo il Como per la Serie B: ai dettagli il passaggio alla... Fellipe Jack lascia di nuovo il Como per la Serie B: ai dettagli il passaggio alla Cremonese
Cremonese, Giampaolo studia per tornare in Serie A: in difesa l'obiettivo è Fellipe... Cremonese, Giampaolo studia per tornare in Serie A: in difesa l'obiettivo è Fellipe Jack
Cremonese, pressing su Fellipe Jack per la difesa Cremonese, pressing su Fellipe Jack per la difesa
Altre notizie Serie B
Avellino, colpo Di Maggio in mezzo al campo: arriva a titolo definitivo dall'Inter... UfficialeAvellino, colpo Di Maggio in mezzo al campo: arriva a titolo definitivo dall'Inter
Mantova, nuovo innesto in mezzo al campo: dall'Empoli ecco Ignacchiti UfficialeMantova, nuovo innesto in mezzo al campo: dall'Empoli ecco Ignacchiti
Treviso, per l'attacco c'è Tommasini. Il centravanti arriva a titolo definitivo UfficialeTreviso, per l'attacco c'è Tommasini. Il centravanti arriva a titolo definitivo
Juve Stabia, arriva un attaccante dall'Hellas Verona: Patanè ha firmato un biennale... UfficialeJuve Stabia, arriva un attaccante dall'Hellas Verona: Patanè ha firmato un biennale
Cremonese, innesto di spessore in difesa: dal Como arriva Fellipe Jack UfficialeCremonese, innesto di spessore in difesa: dal Como arriva Fellipe Jack
Vicenza, c'è il rinnovo per il giovane Romio: biennale con opzione per un terzo anno... UfficialeVicenza, c'è il rinnovo per il giovane Romio: biennale con opzione per un terzo anno
Avellino, sfumato Pecorino c'è un altro nome per l'attacco: è quello di Vlahovic Avellino, sfumato Pecorino c'è un altro nome per l'attacco: è quello di Vlahovic
Modena, innesto brasiliano per le corsie esterne: Stenio ha firmato un triennale UfficialeModena, innesto brasiliano per le corsie esterne: Stenio ha firmato un triennale
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris L'importantissima lezione per Maldini e Leonardo che arriva da questo Mondiale. Strutture? Attaccamento alla maglia? Il giusto CT? No, ecco cosa manca davvero all'Italia
Primo piano
Immagine top news n.0 Due settimane di calciomercato, tutti i trasferimenti già ufficiali in Serie A
Immagine top news n.1 La shortlist di Malagò, Maldini e Leonardo: tra Pep e Pirlo, è caccia al ct
Immagine top news n.2 Allegri si presenta a Napoli e spiega: "Nessuna rivincita verso il Milan, ma sono dispiaciuto"
Immagine top news n.3 Fiorentina, operazione definita con il Real Madrid per Valdepeñas. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.4 Roma, non solo Garnacho e Moreira: gli agenti di Summerville già in città. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.5 Dall'Aston Villa gelano la Juventus: "Martinez resta qui, non lo cediamo quest'estate"
Immagine top news n.6 Non solo Dybala: Roma, ieri passi avanti nella trattativa con Lorenzo Pellegrini
Immagine top news n.7 Settimana decisiva per la panchina dell'Italia. Pirlo avanza, Guardiola resta il sogno di Malagò
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Abbiamo già il manifesto dell'avventura di Massimiliano Allegri al Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Roma, non solo Garnacho e Moreira: gli agenti di Summerville già in città. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Marotta e il 'modello Inter': quando arriva la sterzata sul mercato?
Immagine news podcast n.3 Giocare d'anticipo, anche nel giorno del compleanno: Paratici protagonista di questa fase di mercato
Immagine news podcast n.4 Quanti gioielli tra entrate e uscite. Perché l'Udinese è al centro del mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Volpi: "Senza acquisti, il rischio è che 'esploda' prima Gasp di Spalletti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, Beppe Galli: "Guardiola non serve a nulla. Giusto affidarsi a Maldini"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Cugini: "Pirlo ct? Non è il momento di fare esperimenti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, occhi su Fortini: Allegri e De Laurentiis spingono per il talento della Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, secondo giorno di ritiro al Viola Park: c'è Kean, Jimenez a parte. Le immagini
Immagine news Serie A n.3 Malagò e il futuro ct, Doekhi alla Lazio. Giuntoli sul futuro di Ederson: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Milan scottato dalla situazione Liberali. Da qui si punta a blindare Camarda e Comotto
Immagine news Serie A n.5 Frosinone, il giovane Gori passa in prestito al Grosseto
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Giuntoli: "Onorato di essere qui. Ederson? Lavoriamo per il rinnovo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, colpo Di Maggio in mezzo al campo: arriva a titolo definitivo dall'Inter
Immagine news Serie B n.2 Mantova, nuovo innesto in mezzo al campo: dall'Empoli ecco Ignacchiti
Immagine news Serie B n.3 Treviso, per l'attacco c'è Tommasini. Il centravanti arriva a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, arriva un attaccante dall'Hellas Verona: Patanè ha firmato un biennale
Immagine news Serie B n.5 Cremonese, innesto di spessore in difesa: dal Como arriva Fellipe Jack
Immagine news Serie B n.6 Vicenza, c'è il rinnovo per il giovane Romio: biennale con opzione per un terzo anno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, torna Accornero in attacco: prelevato in prestito dalla Carrarese
Immagine news Serie C n.2 Giana Erminio, l'attaccante Avinci tolto dal mercato: sarà aggregato alla prima squadra
Immagine news Serie C n.3 Lecco, un giovane talento per l'attacco: tesserato l'ex Bologna Battimelli
Immagine news Serie C n.4 La Cavese pesca in Brasile: arriva Rafael Juwer dal Corinthians. I dettagli
Immagine news Serie C n.5 Altro rinnovo in casa Desenzano: Antonelli proseguirà anche nella prossima stagione
Immagine news Serie C n.6 Alcione Milano, in arrivo un innesto in mezzo al campo: è Parlati dell'AlbinoLeffe
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Francia-Spagna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Francia-Spagna, semifinale mondiale da brividi: quote, statistiche e protagonisti
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Argentina-Svizzera
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Madelen Janogy è in dolce attesa. La nota del club viola
Immagine news Calcio femminile n.2 Como 1907, colpo per l'attacco: arriva la norvegese ex Roma Emilie Haavi
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana, esercitato il riscatto per Cintia Martins dalla Roma. Accordo biennale
Immagine news Calcio femminile n.4 La Lazio conferma Grassadonia e chiude il valzer delle panchine in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, innesto d'esperienza in attacco: Gelmetti firma per un anno
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Grassadonia confermato in panchina. E ci sono cinque nuovi acquisti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 14 luglio 2005, il Palermo annuncia la cessione di Toni alla Fiorentina. E presenta Makinwa
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Fiorentina Arthur Atta
Newsticker
13/07 Parigi, Madrid, Londra e Buenos Aires: il calcio nelle grandi capitali del mondiale
11/07 Jayden Adams trovato morto a 25 anni: Sudafrica e calcio africano sotto choc
10/07 Spagna-Belgio 2-1: la Roja conquista la semifinale
10/07 Serie B, un fondo americano in trattativa per l’Empoli
09/07 Francia insuperabile, batte 2 a 0 il Marocco e approda in semifinale