Ufficiale Innesto sulla trequarti per il Ravenna: Orellana ha firmato un biennale con opzione

Lo scorso anno con la Ternana l'italo-cileno ha messo a referto ben 11 assist, e due gol, in 38 presenze

Nuovo innesto offensivo per il Ravenna che ha tesserato per le prossime due stagioni il trequartista Orellana della Vis Pesaro. Il classe 2002 è reduce da una stagione con la maglia della Ternana in cui ha messo a segno solo due reti, ma ben 11 assist in 38 presenze. Di seguito i comunicati:

Il comunicato dei romagnoli

Il Ravenna FC comunica di avere acquisito a titolo definitivo dalla Vis Pesaro il diritto alle prestazioni sportive di Marcelo Orellana. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per la terza stagione.

Esterno offensivo mancino, Orellana arriva in giallorosso dopo una stagione di alto livello con la Ternana, nella quale ha messo a referto ben 11 assist, confermando qualità tecnica e capacità di incidere nello sviluppo della manovra offensiva.

Giocatore brevilineo, dotato di estro e naturale predisposizione al gioco tra le linee e negli ultimi metri, Orellana si era già messo in evidenza alla Vis Pesaro come uno degli esterni più incisivi a ridosso dell’area di rigore.

Buon lavoro Marcelo, benvenuto al Ravenna FC.

Il comunicato della Vis Pesaro

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Ravenna FC per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Marcelo Orellana. La società augura a Marcelo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".