Doppio rinnovo in casa Desenzano: Arpino e Bovolon proseguono in biancazzurro
Il difensore centrale Arpino e il centrocampista Bovolon proseguiranno la loro avventura con la maglia del Desenzano anche in Serie C. Il club lombardo ha infatti annunciato il rinnovo di entrambi i giocatori:
"Il Desenzano F.C. è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Antonio Arpino, che proseguirà la sua avventura in maglia biancazzurra per un’altra stagione.
Difensore centrale di grande esperienza, Arpino è arrivato a Desenzano nell’estate del 2025 dopo due stagioni da capitano della Folgore Caratese, portando in biancazzurro un importante bagaglio di esperienza e leadership con oltre 270 presenze in Serie D.
Stagione
Nell’ultima stagione, Antonio ha disputato 33 partite di campionato, realizzando 4 reti e 4 assist confermandosi tra i difensori più affidabili della categoria. Il Desenzano F.C. augura ad Antonio un’altra grande stagione in maglia biancazzurra".
"Il Desenzano F.C. è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Edoardo Bovolon, che continuerà a vestire la maglia biancazzurra fino al 30 giugno 2027. Arrivato a Desenzano due stagioni fa, Bovolon si è subito ritagliato un ruolo da protagonista nel centrocampo biancazzurro, diventando uno dei punti di riferimento della squadra.
I suoi numeri
Nell’ultimo campionato ha collezionato 33 presenze, mettendo a segno 2 reti e fornendo 3 assist, garantendo inoltre continuità e rendimento nel corso di tutta la stagione. Il Desenzano F.C. augura a Edoardo una stagione ricca di felicità in maglia biancazzurra".