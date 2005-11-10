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Alcione, dal Milan arriva un giovane difensore: è il classe 2008 Baldacchino
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Innesto di prospettiva per l'Alcione, terza squadra di Milano, che ha prelevato dai 'cugini' rossoneri il classe 2008 Baldacchino, difensore centrale che nella passata stagione ha giocato con la Primavera. Questo il comunicato
"La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sandro Baldacchino.
Difensore classe 2008 di origine francese, cresce nei settori giovanili di Aix en Provence e Amiens SC, prima di approdare al Milan nella passata stagione sportiva. In maglia rossonera ha collezionato 31 presenze e 1 gol nel campionato U18.
A Sandro va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza".
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